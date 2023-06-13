В отношении экс-главы МЧС Казахстана проведут проверку из-за пожаров на востоке страны

Как сообщили в МВД, среди возможных причин случившегося рассматриваются поджог, халатность и удар молнии

АСТАНА, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана в связи с лесным пожаром на востоке страны проведут проверку в отношении бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Об этом сообщил журналистам глава МВД Марат Ахметжанов.

"Президентом дано поручение генеральному прокурору, в рамках поручения будут соответствующие проверочные мероприятия. Сам факт пожара - это чрезвычайное обстоятельство, погибли люди. Поэтому в рамках уголовного дела будет проверка, почему произошел пожар, кто своевременно не принял меры, возможно, халатность, невыполнение своих служебных обязанностей", - сказал он.

По его словам, среди возможных причин случившегося рассматриваются поджог, халатность и удар молнии. "Будут проведены экспертизы и разыскные мероприятия. На расследование дано два месяца", - пояснил министр внутренних дел.

В результате природного пожара в Абайской области на востоке Казахстана погибли 14 человек. 12 июня в республике было объявлено днем общенационального траура по жертвам трагедии.

10 июня президент страны Касым-Жомарт Токаев освободил Юрия Ильина от должности руководителя министерства по чрезвычайным ситуациям. Его место занял Сырым Шарипханов, который ранее был начальником Академии гражданской защиты МЧС.