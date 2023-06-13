В Санкт-Петербурге произошел пожар в производственном здании

Площадь возгорания составляет 500 кв. м

ТАСС, 13 июня. В Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в производственном здании. Площадь возгорания составляет 500 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

"По адресу: Витебский проспект, дом 111, в производственном трехэтажном здании начался пожар, его площадь поставляет 500 кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, общая площадь здания 600 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

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Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находятся компания "Теплоэнергопласт", специализирующаяся на производстве труб, СТО, центр по ремонту кондиционеров и проведению сварочных работ.