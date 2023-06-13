СМИ: на Филиппинах из-за извержения вулкана эвакуировали около 13,8 тыс. человек

Власти выделили около $500 тыс. на обеспечение эвакуированных гуманитарной помощью

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 13,8 тыс. человек были эвакуированы на Филиппинах в результате начавшегося 11 июня извержения вулкана Майон, расположенного на острове Лусон (Бикольский регион, провинция Албай). Об этом во вторник сообщило Филиппинское агентство новостей.

Отмечается, что местные власти выделили около $500 тыс. на обеспечение эвакуированных гуманитарной помощью, включая запасами воды, продовольствия и предметами первой необходимости.

Вулкан Майон высотой около 2 500 м является популярной достопримечательностью из-за своей конической формы. Он считается самым активным вулканом на Филиппинах. Последний раз Майон извергался в январе 2018 года.