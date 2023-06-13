13 июня, 07:47
Военная операция на Украине

Более 3 тыс. жителей белгородского приграничья остались без электричества из-за обстрелов

На сегодняшний день в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ частично обесточены шесть населенных пунктов, в том числе город Шебекино

БЕЛГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Порядка 3,4 тыс. жителей приграничных районов Белгородской области остаются без электроснабжения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил во вторник на оперативном совещании правительства региона замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев.

"Всего, по данным МЧС, у нас 3 394 человека отключены от электроэнергии", - сказал Полежаев.

По его словам, на сегодняшний день в регионе в результате обстрелов со стороны ВСУ частично обесточены шесть населенных пунктов, в том числе город Шебекино. Столько же населенных пунктов полностью отключены от электроснабжения. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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