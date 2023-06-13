В Иркутской области заявили об отсутствии угрозы попадания нефтепродуктов в водозабор

Работы по сбору и утилизации попавшего в реку Лену топлива продолжаются

ТАСС, 13 июня. Угроза попадания нефтепродуктов в водозаборы после утечки из-за столкновения танкеров на реке Лене в Иркутской области отсутствует. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

"В настоящее время установлено, что угрозы попадания в водозабор нефтепродуктов нет. Отсутствует угроза затопления столкнувшихся плавсредств", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работы по сбору и утилизации попавшего в воду топлива продолжаются. "Специалистами Роспотребнадзора в течение дня будут взяты пробы воды в 10 населенных пунктах", - добавил он.

Столкновение танкеров "Ерофей Хабаров" и ТР-901 произошло в понедельник вечером в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина, в результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. Произошла утечка нефтепродуктов, она была устранена в течение 30 минут. Выставлены боновые ограждения, применены сорбенты. Точный объем разлитого топлива выясняется, на месте происшествия работают следователи, криминалисты, эксперты Росприроднадзора. В Киренском районе введен режим ЧС. По информации Роспотребнадзора, водозаборов на Лене ниже от места аварии нет, населенные пункты снабжают водой из скважин.