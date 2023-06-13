СК ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве депутата Ханты-Мансийской окружной думы

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Столичные следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в убийстве мужчины и покушении на убийство его супруги в Новой Москве. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве.

"Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Пресненским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 июня в поселке Сосенское в Новой Москве у обвиняемого в связи с его отказом без оплаты выполнять порученную ему работу возникла ссора со знакомым 58-летним мужчиной. Обвиняемый нанес оппоненту множественные удары ножом, от которых тот погиб. Супруга погибшего, ставшая свидетелем убийства, попыталась остановить злоумышленника, в результате чего тот нанес и ей множественные удары ножом. Обвиняемый закопал тело мужчины в подвальном помещении и скрылся. Позже он рассказал о случившемся своему брату, который позвонил сыну погибшего. В настоящее время за жизнь женщины борются врачи. Обвиняемый был задержан.

В правоохранительных органах ТАСС сообщали о том, что в Новой Москве обнаружено тело депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Александра Колодича со следами насильственной смерти.