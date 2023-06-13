В Москве на рынке "Садовод" произошел пожар

Люди в экстренном порядке покидают территорию рынка, информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Три павильона загорелись на рынке "Садовод" в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщили в экстренных службах.

"На рынке "Садовод" загорелся павильон", - сказал собеседник агентства. По его словам, огонь быстро распространяется. "По последним данным, горят уже три павильона. Наблюдается плотное задымление", - добавил представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, площадь пожара предварительно составляет около 60 кв. м. Пожарные на месте, для тушения проложены три магистральные линии. Некоторые продавцы пытаются спасти товар.

Люди в экстренном порядке покидают территорию рынка. Информация о пострадавших не поступала. В пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили, что информация о пожаре на 14-м км МКАД поступила 10:38. "На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

Торговый комплекс "Садовод", который принадлежит компании "Киевская площадь", является одним из крупнейших рынков России. Он расположен на территории 40 га и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. "Садовод" посещают около 36,5 млн покупателей в год.

На территории "Садовода" нередко происходят пожары. Последний зафиксирован в мае 2023 года, тогда площадь возгорания составила 50 кв. м.