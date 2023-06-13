В Ноттингеме мужчину задержали по подозрению в убийстве трех человек

По данным полиции, их тела были найдены на улицах

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Полиция английского города Ноттингем задержала во вторник 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве трех человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицейским управлением графства Ноттингемшир.

"Полиция была вызвана на Илкестон-роуд около 4 часов утра, где на улице были найдены мертвыми два человека. После этого последовал вызов на другое происшествие на Милтон-стрит, где водитель фургона попытался задавить трех человек. Они получают помощь в больнице. Еще один мужчина был найден мертвым на улице Магдала-роуд. Полиция задержала 31-летнего мужчину по подозрению в убийстве, он находится под стражей", - сказано в документе.

По словам главы управления Кейт Мейнелл, полицейские считают, что все три инцидента связаны друг с другом, несмотря на то, что упомянутые улицы расположены на значительном удалении друг от друга. "Расследование пока находится на раннем этапе, и команда детективов работает над тем, чтобы точно установить, что произошло", - сказала она.

Несколько дорог в центре Ноттингема перекрыты с утра, остановлено движения трамваев через центральную часть города. На месте происшествия находятся вооруженные сотрудники полиции.

"Многие дороги закрыты для движения в городе на время расследования инцидента", - сообщила полиция. В центр также стянуты пожарные службы.

О приостановке движения в центральной части Ноттингема объявили и компании, занимающиеся перевозками на общественном транспорте.