Трех человек задержали за установку макета гранаты в жилом доме в Москве

У предмета нет взрывателя, и он опасности не представляет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, за вознаграждение установивших макет гранаты без взрывателя в приквартирном холле в жилом доме в Москве якобы для устрашения должника. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение, что на 22-м этаже жилого дома по улице Лобачевского в приквартирном холле находится граната, шнур от которой прикреплен к ручке входной двери квартиры. "По указанному адресу незамедлительно были направлены сотрудники полиции, вызваны саперы. Согласно проведенному исследованию, данный предмет является макетом гранаты без взрывателя и опасности не представляет. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили местонахождение подозреваемых, задержали их в Санкт-Петербурге, и для проведения следственных действий доставили в столицу", - сказала Волк.

Установлено, что совершить преступление молодым людям за деньги предложил малознакомый мужчина. "Двое из них, надев перчатки и маски, подложили муляж гранаты и подожгли дверь. При этом они производили видеофиксацию своих действий, а затем отправили снятое видео заказчику. Скрылись злоумышленники на такси, в котором их ожидал третий соучастник", - рассказала представитель ведомства.

По имеющейся информации, сообщники выполняли заказ на устрашение должника, но ошиблись адресом. Координировал их действия организатор, который, предположительно, находится за пределами России.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Фигуранты арестованы.