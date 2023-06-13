13 июня, 08:22,
обновлено 13 июня, 08:43

На российских объектах транспорта с февраля 2022 года предотвратили 28 диверсий и терактов

© НАК/ ТАСС

В Национальном антитеррористическом комитете провели заседание, в котором приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб с февраля 2022 года предотвратили на объектах транспорта 28 диверсий и терактов. Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета, эти данные были названы во вторник на заседании НАК, которое провел его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников.

"На заседании рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения специальной военной операции. С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов", - говорится в сообщении.

В НАК отметили, что в заседании приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств. 

Теги:
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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