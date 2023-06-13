13 июня, 08:27
Лесные пожары в России

В УрФО потушили большинство природных пожаров

Пожары на небольших площадях продолжают действовать в Челябинской и Свердловской областях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. В Уральском федеральном округе (УрФО) ликвидировали большинство природных возгораний. Пожары на небольших площадях продолжают действовать в Челябинской и Свердловской областях, сообщили во вторник на странице департамента лесного хозяйства УрФО во "ВКонтакте".

"На Урале потушили практически все лесные пожары. На сегодняшнее утро в Курганской, Тюменской областях, в Югре и на Ямале нет лесных пожаров", - говорится в сообщении с уточнением, что возгорания продолжают действовать в Челябинской и Свердловской областях.

С начала пожароопасного сезона в УрФО потушили более 1,6 тыс. лесных пожаров на общей площади более 300 тыс. га.

Как уточнили в Уральском гидрометцентре, 13 июня чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Свердловской и Курганской области. Высокая пожарная опасность ожидается на севере Свердловской и в южных районах Челябинской областей.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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