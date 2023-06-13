13 июня, 08:30

В Северной Осетии три населенных пункта охватил смог из-за пожара на свалке

Пожарные планируют накрыть очаг возгорания пенной шапкой для перекрытия доступа кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Во Владикавказе произошло возгорание на площадке временного накопления отходов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора "ЭРА".

"В 21:30 произошло возгорание из-за высоких температур на площади временного накопления ТКО мусорного полигона. В данный момент ситуация под контролем. На месте работают сотрудники МЧС", - сказал гендиректор компании Александр Гокоев.

Глава республики Сергей Меняйло на аппаратном совещании потребовал в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание.

Смог охватил в настоящее время часть Владикавказа, а также селений Гизель и Верхняя Саниба.

Пожарные планируют накрыть очаг возгорания пенной шапкой для перекрытия доступа кислорода. 

Теги:
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная Осетия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация