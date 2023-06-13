В Краснодаре произошел второй за день пожар на НПЗ

Возгорание ликвидировали на площади 10 кв. м

КРАСНОДАР, 13 июня. /ТАСС/. На Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе произошел второй за сутки пожар. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 09:47 мск по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошел технологический сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдается контролируемое горение. В 10:10 мск возгорание локализовано на площади 10 кв. м", - говорится в сообщении.

Позже сообщили о ликвидации пожара на площади 10 кв. м.

"О ситуации с повторным горением на НПЗ в Краснодаре: по данным МЧС по Краснодарскому краю, произошло возгорание паров газа на факельном стояке НПЗ. Его ликвидировали. В самом НПЗ также подтвердили ликвидацию горения", - говорится в сообщении оперативного штаба края в Telegram-канале.

В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что проводятся лабораторные исследования воздуха.

Ранее во вторник сообщалось, что произошел сброс на факельный стояк НПЗ, наблюдалось контролируемое горение, пожар был локализован на площади 20 кв. м. По данным оперативного штаба Краснодарского края, горела установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке, никто не пострадал, пожар потушили.

В новость внесены изменения (11:51 мск) - добавляется информация о ликвидации пожара