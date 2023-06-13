Суд назначил 14 лет нацгвардейцу Украины, выстрелившему из гранатомета по жителю Рубежного

Суд согласился с позицией гособвинителя

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Верховный суд ЛНР приговорил во вторник к 14 годам лишения свободы гранатометчика 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Руслана Галько, выстрелившего из гранатомета в жителя Рубежного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Галько к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

По данным следствия, 26 апреля 2022 года Галько возле школы № 9 в Рубежном выстрелил из американского противотанкового гранатомета иностранного производства ВНРУ-1 (аналог российского РПГ-7) в направлении мирного жителя, который в результате попадания получил осколочные ранения различных частей тела.

Галько признан виновным в покушении на убийство и в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте.