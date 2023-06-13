В Новосибирске экс-депутат получил условный срок по делу о мошенничестве

В пресс-службе судов общей юрисдикции региона уточнили, что сумма ущерба от преступления составила 18,8 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд приговорил к четырем годам условно бывшего депутата заксобрания Новосибирской области и главу "Коченевской птицефабрики" Александра Морозова, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении Александра Морозова. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначили наказание 4 года условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сумма ущерба от преступления составила 18,8 млн рублей. Морозов погасил ее в полном объеме во время следствия. Собеседник в органах власти сообщал ТАСС, что в период с 2019 по 2020 год компания "Коченевский мясокомбинат" получила субсидию в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в размере 41 млн рублей. Деньги должны были пойти на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены. Ущерб оценивался в 15,9 млн рублей.

Морозов был задержан в июне 2021 года по подозрению в мошенничестве при использовании субсидии, выделенной по нацпроекту.

Он занимал пост председателя комитета новосибирского заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, а также был заместителем секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" по агитационно-пропагандистской работе. Кроме того, Морозов является председателем совета директоров ЗАО "Коченевская птицефабрика" - одного из крупнейших предприятий отрасли в Новосибирской области. Весной 2021 года Морозов сообщал ТАСС, что работа производственных цехов фабрики приостановлена. В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области ТАСС рассказали, что причиной приостановки производства могут быть внутренние экономические проблемы предприятия.