Площадь пожара на полигоне ТКО под Калининградом выросла до 5 тыс. кв. м

Прокуратура Зеленоградского района и Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура начали проверку исполнения федерального законодательства

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Пожар на полигоне твердых коммунальных отходов в поселке Круглово Калининградской области распространился по всей его площади - порядка 5 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"В настоящее время возгорание распространилось по всей площади полигона, а это порядка 5 тыс. кв. м", - сказала старший помощник прокурора области Ксения Кейш. Ранее сообщалось, что площадь пожара, начавшегося 12 июня, на вечер понедельника составляла 350 кв. м.

Прокуратура Зеленоградского района и Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура начали проверку исполнения федерального законодательства. "В ходе проверки будет дана оценка исполнения требований пожарной безопасности при эксплуатации полигона, а также природоохранного законодательства. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметила представитель ведомства.

В Калининградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. В мае 2023 года в регионе выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Минприроды области ввело запрет на посещение лесов с 8 июня на 21 день.

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