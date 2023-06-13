Чемпион мира по пауэрлифтингу из Красноярского края погиб в зоне СВО

Речь идет о Максиме Бархатове

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Многократный чемпион мира по пауэрлифтингу из Красноярского края Максим Бархатов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом во вторник сообщила федерация пауэрлифтинга в Красноярском крае.

"С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память, наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима", - сообщили в федерации.

Бархатов пять раз становился чемпионом мира по пауэрлифтингу. Чемпионом России в этом виде спорта он был признан семь раз. После окончания спортивной карьеры Бархатов возглавил муниципальное предприятие "Центр реализации социальных проектов" в Красноярске. В мае 2022 года Бархатова приговорили к шести годам колонии строгого режима за взятку и легализации преступных доходов на сумму более 8,5 млн рублей. Деньги он получил в виде дорогостоящих автомобилей.