13 июня, 09:04
Военная операция на Украине

В Херсонской области предупредили об опасности воды в скважинах в Голой Пристани

Анализы по всем девяти скважинам показали, что пить ее нельзя, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 13 июня. /ТАСС/. Пробы, взятые из скважин в Голой Пристани Херсонской области, показали, что эта вода опасна для здоровья. Об этом сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

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"Ежедневно отбираем пробы в разных источниках воды во всех районах зоны ЧС. Анализы по всем девяти скважинам, отобранным в Голой Пристани, показали, что пить ее [воду] нельзя. Как по бактериологическим, так и по химическим показателям это просто опасно для здоровья", - написал он в Telegram-канале.

Специалисты МЧС и водоканалов приступили к санитарной обработке сетей, скважин и колодцев. При этом, по словам Алексеенко, для питья и приготовления пищи пока следует использовать только бутилированную воду. 

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