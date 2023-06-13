В Херсонской области предупредили об опасности воды в скважинах в Голой Пристани

Анализы по всем девяти скважинам показали, что пить ее нельзя, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 13 июня. /ТАСС/. Пробы, взятые из скважин в Голой Пристани Херсонской области, показали, что эта вода опасна для здоровья. Об этом сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

"Ежедневно отбираем пробы в разных источниках воды во всех районах зоны ЧС. Анализы по всем девяти скважинам, отобранным в Голой Пристани, показали, что пить ее [воду] нельзя. Как по бактериологическим, так и по химическим показателям это просто опасно для здоровья", - написал он в Telegram-канале.

Специалисты МЧС и водоканалов приступили к санитарной обработке сетей, скважин и колодцев. При этом, по словам Алексеенко, для питья и приготовления пищи пока следует использовать только бутилированную воду.