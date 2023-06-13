13 июня, 08:54,
обновлено 13 июня, 09:32

Пожар на рынке "Садовод" в Москве потушили

© МЧС России

Информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пожар, охвативший несколько павильонов на рынке "Садовод" в Москве, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 12:18 мск пожар полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

На "Садоводе" горели три торговых павильона. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 кв. м в 11:43. Информации о пострадавших не поступало.

Торговый комплекс "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь". Он занимает 40 га и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. "Садовод" посещают около 36,5 млн покупателей в год.

В новость внесены изменения (12:28 мск) - добавляется информация о ликвидации пожара. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация