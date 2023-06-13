Участок трассы А-159 к Кавказскому заповеднику в Адыгее обрушился из-за оползня

Регулировка реверсивного движения на дороге переведена в ручной режим

МАЙКОП, 13 июня. /ТАСС/. Часть дорожного полотна на участке трассы А-159, ведущий в Адыгее к Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику, обрушилась из-за оползневых процессов после ливней. Регулировка реверсивного движения на дороге переведена в ручной режим, сообщила во вторник пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

"В связи с активизацией оползневых процессов, вызванных обильными осадками, на федеральной автодороге А-159 подъезд от Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику существующая реверсивная схема движения на отвесном участке км 78+914 -79+070 переведена в ручной режим. Накануне вечером часть дорожного полотна в этом месте обрушилась", - говорится в сообщении.

Уточняется, что введено круглосуточное наблюдение за участком. Специалисты ФКУ Упрдор "Черноморье" разрабатывают оперативные меры для локализации оползня, устранения угроз дороге и восстановления движения в штатном режиме. Реверсивная схема здесь была введена в апреле 2022 года для безопасности автомобилистов в связи с началом активизации оползневых процессов.

"Рассматривается вопрос о введении ограничения для большегрузного транспорта. В настоящее время автомобили через реверсный участок пропускаются по одному", - отметили в пресс-службе, добавив, что власти Адыгеи уведомлены о сложившейся ситуации.