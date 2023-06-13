В НАК заявили, что целями спецслужб Украины стали объекты транспорта РФ вблизи зоны СВО

Для проведения терактов они используют диверсионно-разведывательные группы и их пособников из числа российских и украинских граждан, отметил директор ФСБ Александр Бортников

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Объекты транспорта вблизи зоны проведения специальной военной операции являются целями украинских спецслужб, для проведения терактов они используют диверсионно-разведывательные группы и их пособников из числа российских и украинских граждан. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК.

"В своем выступлении председатель НАК отметил, что целями украинских спецслужб и националистических формирований являются нарушение транспортного сообщения, прежде всего вблизи зоны проведения СВО, создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов. Для совершения терактов на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан", - говорится в сообщении НАК.

Государственные органы принимают меры по недопущению подобных преступлений. "В ходе заседания была подчеркнута необходимость системного контроля за осуществляемой на местах работой по обеспечению транспортной безопасности, одобрены дополнительные меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса", - сообщили в НАК.

По данным Национального антитеррористического комитета, с февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов.