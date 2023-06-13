13 июня, 09:20

В Азербайджане на территории химического завода произошел пожар

Речь идет о заводе "Этилен-пропилен" в городе Сумгаит

БАКУ, 13 июня. /ТАСС/. Пожар начался на заводе "Этилен-пропилен" производственного объединения "Азерхимия" в городе Сумгаит, крупном промышленном центре, расположенном в 25 км от Баку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

"На горячую линию МЧС поступила информацию о пожаре на заводе "Этилен-пропилен" в Сумгаите. На место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время принимаются меры по предотвращению распространения огня и его локализации. О причинах возгорания не сообщается. 

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