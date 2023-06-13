Дело о хулиганстве возбудили против мужчины, катавшегося с автоматом на машине по Химкам

Страйкбольный автомат злоумышленника направили на исследование

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Следователь возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как мужчина в Химках ездил на машине, высунувшись из люка с автоматом. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Химки в отношении мужчины, который передвигался по городу Химки на автомобиле в качестве пассажира, удерживал в руках и демонстрировал окружающим предмет, похожий на автомат, а также произвел имитацию выстрелов из него, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала она.

В полицию 10 июня поступило сообщение от местных жителей о том, что на Совхозной улице ездит автомобиль, из люка которого торчит автомат. Полицейскими был установлен москвич 1996 года рождения. У него изъят страйкбольный автомат, который направлен в экспертно-криминалистический центр на исследование. "Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - добавила Петрова.

В правоохранительных органах ТАСС ранее сообщали, что мужчина периодически стрелял из автомата.