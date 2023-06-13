В Индии эвакуировали более 8 тыс. человек из-за приближения циклона "Бипарджой"

Людей перевозят в пункты временного размещения в безопасных районах

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек эвакуировано во вторник с побережья штата Гуджарат на фоне приближения циклона "Бипарджой", который, по разным оценкам, должен ударить по побережью в четверг. Как сообщили власти, людей перевозят в пункты временного размещения в безопасных районах.

"Начали эвакуацию людей из деревень в пределах 10 км от побережья в округе Кач и района Саураштра в штате Гуджарат. К настоящему времени 8 тыс. человек были эвакуированы и перемещены в более безопасные места", - сказал в эфире местных телеканалов министр здравоохранения и благосостояния семьи, химической промышленности и производства удобрений Индии Мансукх Мандавия. Он отметил, что эвакуация продолжится.

Метеорологическая служба Индии сообщила во вторник, что, по различным оценкам, "циклон будет иметь чрезвычайно разрушительный потенциал", а скорость ветра, "по предварительным оценкам, составит до 150 км/ч" (более 41 м/ сек).

Министр внутренних дел республики Амит Шах утром провел чрезвычайное совещание министров штатов и союзных территорий по борьбе со стихийными бедствиями. Накануне в понедельник премьер-министр Нарендра Моди посетил совещание высокого уровня по поводу циклона "Бипарджой" и поручил официальным лицам принять все возможные меры для обеспечения безопасной эвакуации людей из "уязвимых мест".

Циклон "Бипарджой" (в переводе с языка бенгали - "бедствие", "горе") образовался над Аравийским морем, это первый мощный циклон в регионе в текущем году. В настоящее время он находится примерно в 690 км к западу от Гоа, 640 км к западу-юго-западу от Мумбаи и 950 км к югу от Карачи, он смещается на север со скоростью около 11 км/ч, сообщает Метеорологическая служба Индии.