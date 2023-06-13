Число жертв пожара на востоке Казахстана возросло до 15

Спасатели обнаружили тело работника лесничества

АСТАНА, 13 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело работника лесничества, который погиб в результате лесных пожаров в Абайской области на востоке Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"Полицейские области Абай в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Таким образом число жертв трагедии возросло до 15.

В ведомстве уточнили, что погибшего мужчину обнаружили с помощью служебной собаки. По факту гибели сотрудника лесничества назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

12 июня в Казахстане было объявлено днем общенационального траура по жертвам лесного пожара в Абайской области.