В Белгородской области за сутки зафиксировали более 60 прилетов

В регионе также зарегистрировали сбросы взрывных устройств с дронов

БЕЛГОРОД, 13 июня. /ТАСС/. Украинские военные за понедельник выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 60 различных боеприпасов, также зафиксированы сбросы взрывных устройств с дронов. В результате повреждения получили линия электропередачи, дом, сенохранилище и автомобиль, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка - 3. Пострадавших и повреждений нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками поврежден один автомобиль. В Валуйском горокруге в селе Вериговка противник сбросил с беспилотников 3 гранаты. Никто не пострадал, разрушений нет", - написал губернатор.

В Краснояружском районе Вооруженные силы Украины обстреляли из миномета окраину села Вязовое - зафиксировано три прилета. "Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия. Повреждена линия электропередачи, которую на данный момент уже удалось восстановить", - сообщил губернатор.

В Грайворонском округе по селу Дроновка выпущено три минометных снаряда, повреждения получил один частный дом - выбиты окна, посечен фасад. По Шебекинскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов. "Из них восемь минометных снарядов противник выпустил по поселку Новая Таволжанка, пять минометных снарядов - по селу Муром, три - по селу Красное, два - по МАПП Шебекино. Из ствольной артиллерии обстреляно село Белянка - зафиксировано 10 прилетов. По хутору Панков и поселку Первомайский выпущено четыре и пять артиллерийских снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.