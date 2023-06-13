За минувшие сутки из Херсонской области эвакуировали 107 человек

По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, с начала подтопления переместили 7,2 тыс. человек

ГЕНИЧЕСК, 13 июня. /ТАСС/. Из населенных пунктов Херсонской области, оказавшихся в зоне подтопления после разрушения Каховской ГЭС, за минувшие сутки эвакуировали 107 человек. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"За минувшие сутки они эвакуировали 107 человек, с начала подтопления - 7,2 тыс., из них 421 ребенок и 123 маломобильных гражданина. В пунктах временного размещения расселены 1,7 тыс., госпитализированы 84 человека", - написал он в Telegram-канале.

В новость внесена правка (13:12 мск) — передается с уточнением оформления цитаты во втором абзаце.