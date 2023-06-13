13 июня, 09:43,
обновлено 13 июня, 09:56
Военная операция на Украине

В Херсонской области 21,4 тыс. домов остаются подтопленными после ЧС на Каховской ГЭС

От воды освободилось 1,8 тыс. домов, рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 13 июня. /ТАСС/. Более 21 тыс. домов в Херсонской области, попавших в зону подтопления в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, к настоящему времени остаются подтопленными. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"От воды освободилось 1,8 тыс. домов, остаются подтопленными 21,4 тыс.", - написал он в Telegram-канале.

По словам Сальдо, "наводнение слабеет". "Уровень воды в городе Алёшки снизился до 0,4 м, в Голой Пристани - до 0,34 м. В Новой Каховке он держится на отметке 5 м", - отметил врио губернатора региона. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация