13 июня, 09:47,
обновлено 13 июня, 10:01

СМИ: полиция задержала подозреваемого в убийстве российского туриста в Стамбуле

Chris McGrath/ Getty Images, архив
© Chris McGrath/ Getty Images, архив

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали двух человек, которые участвовали в нападении на россиянина

СТАМБУЛ, 13 июня. /ТАСС/. Полиция Стамбула задержала подозреваемого в убийстве российского туриста в районе улицы Истикляль 11 июня, сообщил во вторник телеканал Haber Global.

По данным телекомпании, подозреваемый по имени Джихан К. был взят под стражу в понедельник в результате операции, проведенной в стамбульском районе Байрампаша. После первичного допроса он доставлен в суд.

Ранее полицией были задержаны два человека, которые участвовали в нападении на россиянина. Против них возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве, оно передано в суд.

40-летний российский турист погиб утром в минувшее воскресенье после драки с вымогателями, требовавшими у него телефон. По данным телеканала Haberturk, имя россиянина - Вячеслав Нечипорчук. Один из нападавших нанес туристу удар ножом в область сердца, по дороге в больницу он умер.

Генконсульство РФ в Стамбуле ранее сообщало, что гражданин РФ был обнаружен мертвым 11 июня в районе 16:00 в одном из переулков рядом с улицей Истикляль. Диппредставительство находится в контакте с турецкими правоохранительными органами и родственниками погибшего. В генконсульстве ТАСС сообщили, что проверят информацию о задержании подозреваемого. 

Теги:
ТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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