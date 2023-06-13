СБУ заочно предъявила обвинение главе Росморречфлота

Спецслужба заявляет, что Захарию Джиоеву "грозит до 15 лет тюрьмы"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение главе Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Захарию Джиоеву за обеспечение паромной переправы в Крым.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили Джиоеву обвинение по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

СБУ утверждает, что глава российского агентства морского и речного флота якобы "способствовал переброске войск" РФ на территорию Украины, после взрыва на Крымском мосту отдал распоряжение на установку паромной переправы в Крым, а также в августе 2022 года распорядился привлечь паромы российской компании ООО "Оборонлогистика" к организации морского трафика из Краснодарского края в Мариуполь.

Спецслужба заявляет, что Джиоеву "грозит до 15 лет тюрьмы".