В Курске возбудили дело по факту мошенничества перевозчиков на 150 млн рублей

По версии следствия, фигуранты дела вносили ложные сведения в автоматизированную систему контроля оплаты проезда, используя подложные льготные проездные документы жителей региона

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Следователи в Курске возбудили уголовное дело по факту мошенничества региональных перевозчиков с ущербом бюджету Курской области на сумму свыше 150 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту совершения сотрудниками транспортных организаций и индивидуальными предпринимателями из числа перевозчиков Курской области хищения бюджетных средств в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) <…> В результате умышленных преступных действий областному бюджету причинен ущерб на сумму более 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 1 января 2021 года по 30 апреля 2023-го сотрудники транспортных организаций и индивидуальные предприниматели совместно с иными лицами вносили заведомо ложные сведения в автоматизированную систему контроля оплаты проезда, неоднократно используя подложные льготные проездные документы, зарегистрированные на жителей Курской области. Затем отчеты с ложными сведениями о фактически понесенных затратах на перевозку льготной категории жителей области представили в министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На основании отчетов организациям перечислили субсидии на возмещение затрат.

Как отметили в пресс-службе ведомства, ранее председателю СК России Александру Бастрыкину представили доклад о проверочных мероприятиях по этому факту.