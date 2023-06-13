13 июня, 10:09
Массовое отравление сидром в регионах России

В Ульяновской области в пробах изъятого суррогата обнаружили примеси метанола

Образцы отбирали из 41 кеги

УЛЬЯНОВСК, 13 июня. /ТАСС/. Результаты физико-химического исследования показали наличие примесей метанола и этилбутирата в опасных для жизни пропорциях в образцах спиртосодержащих жидкостей из 41 изъятой кеги в Ульяновской области. Об этом сообщил во вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона заместитель начальника областного управления МВД России Андрей Елизаров.

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"В настоящее время завершены исследования жидкости из 41 кеги, по результатам которых во всех образцах обнаружены примеси метанола, этилбутирата в пропорциях, опасных для жизни и здоровья", - сказал он.

Елизаров уточнил, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены места приобретения алкогольной продукции пострадавшими от отравления суррогатным сидром. "Это торговые точки города Димитровграда и рабочего поселка Новая Майна Ульяновской области. Данная алкогольная продукция изъята из оборота в количестве 193 кеги объемом по 30 л каждая и помещена на хранение в складские помещения межмуниципального отдела "Димитровградский", - добавил он.

По словам Елизарова, продукция приобреталась в компании "Анди", учредителем которой является самарский предприниматель Анар Афат оглы Гусейнов. "Алкоголь разливался на территории производственного помещения в Самарской области. Проведены осмотры помещений, расположенных на трех этажах в здании и подвальных помещениях, а также прилегающей к зданию территории", - пояснил замначальника регионального управления МВД России.

Он также отметил, что были изъяты 132 пробы обнаруженной жидкости, электронные носители, финансово-хозяйственные документы. "Осмотрены 750 бутылок объемом 5 л и 387 кег объемом 30 л, емкости объемом свыше 1 тыс. л. Проведено 11 обысков по месту работы и жительства фигурантов, в ходе которых изъяты алкогольная продукция, документы финансово-хозяйственной деятельности и электронные носители информации", - сказал Елизаров. 

Теги:
РоссияУльяновская областьМассовое отравление сидром в регионах России
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