В Ульяновской области в пробах изъятого суррогата обнаружили примеси метанола

Образцы отбирали из 41 кеги

УЛЬЯНОВСК, 13 июня. /ТАСС/. Результаты физико-химического исследования показали наличие примесей метанола и этилбутирата в опасных для жизни пропорциях в образцах спиртосодержащих жидкостей из 41 изъятой кеги в Ульяновской области. Об этом сообщил во вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона заместитель начальника областного управления МВД России Андрей Елизаров.

"В настоящее время завершены исследования жидкости из 41 кеги, по результатам которых во всех образцах обнаружены примеси метанола, этилбутирата в пропорциях, опасных для жизни и здоровья", - сказал он.

Елизаров уточнил, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлены места приобретения алкогольной продукции пострадавшими от отравления суррогатным сидром. "Это торговые точки города Димитровграда и рабочего поселка Новая Майна Ульяновской области. Данная алкогольная продукция изъята из оборота в количестве 193 кеги объемом по 30 л каждая и помещена на хранение в складские помещения межмуниципального отдела "Димитровградский", - добавил он.

По словам Елизарова, продукция приобреталась в компании "Анди", учредителем которой является самарский предприниматель Анар Афат оглы Гусейнов. "Алкоголь разливался на территории производственного помещения в Самарской области. Проведены осмотры помещений, расположенных на трех этажах в здании и подвальных помещениях, а также прилегающей к зданию территории", - пояснил замначальника регионального управления МВД России.

Он также отметил, что были изъяты 132 пробы обнаруженной жидкости, электронные носители, финансово-хозяйственные документы. "Осмотрены 750 бутылок объемом 5 л и 387 кег объемом 30 л, емкости объемом свыше 1 тыс. л. Проведено 11 обысков по месту работы и жительства фигурантов, в ходе которых изъяты алкогольная продукция, документы финансово-хозяйственной деятельности и электронные носители информации", - сказал Елизаров.