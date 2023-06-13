Экс-сотрудник производящего боеприпасы завода РФ стал фигурантом дела о нарушении гостайны

Ему грозит до трех лет лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Свердловской области возбудили уголовное дело о нарушении гостайны в отношении бывшего сотрудника одного из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса госкорпорации "Росатом", производящего спецбоеприпасы, - ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор". Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"55-летний гражданин около 16 лет занимал должность на ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор", предусматривающую работу с данными, при разглашении которых может быть причинен ущерб внешней и внутренней безопасности России. После увольнения гражданину временно ограничили право выезда за пределы РФ сроком до апреля 2023 года, с чем он был ознакомлен и поставил свою подпись. Однако мужчина пренебрег данной мерой и осуществил в январе текущего года попытку выезда в Республику Абхазия, которая была пресечена сотрудниками спецслужбы", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что возбуждено и расследуется уголовное дело по ч 3. ст. 30, ч. 1 ст. 283.2 УК России ("Покушение на выезд из РФ гражданина России, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из РФ заведомо для него ограничено в соответствии с законодательством"). Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Комбинат "Электрохимприбор" - одно из ведущих предприятий ядерного оружейного комплекса Росатома и градообразующее предприятие города Лесного в Свердловской области. Его главной задачей является производство ядерных боеприпасов для Вооруженных сил РФ.

Ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом", осуществляющий деятельность совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ, обеспечивает реализацию политики ядерного сдерживания. В состав этого комплекса госкорпорации входит ряд предприятий, среди которых федеральные ядерные центры в Сарове (Нижегородская область) и Снежинске (Челябинская область), ПО "Маяк" (Озерск, Челябинская область), комбинат "Электрохимприбор", Приборостроительный завод (Трехгорный, Челябинская область).