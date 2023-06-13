В Якутии усилили лабораторный мониторинг качества воды на реке Лене

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что организовали исследование проб воды из альтернативных источников водоснабжения в населенных пунктах

ЯКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг качества воды усилили в районах Якутии, по территории которых протекает река Лена, сообщили во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в связи с загрязнением реки Лены в Иркутской области нефтепродуктами усилен лабораторный мониторинг качества воды из реки Лены на территории Ленского, Олекминского, Хангаласского районов и города Якутска. Организовывается исследование проб воды из альтернативных источников водоснабжения в населенных пунктах. Утвержден график отбора проб воды из реки Лены на лабораторные исследования по выявлению нефтепродуктов в воде в трех районах и городе Якутске", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что ресурсоснабжающим предприятиям выданы предписания об усилении производственного контроля качества подаваемой воды. Властям муниципальных образований выданы предложения об информировании жителей и организации запасов воды.