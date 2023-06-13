Суд в Туле приговорил восьмерых лжебанкиров к колонии на сроки от 5,5 до 13,5 года

Они получили нелегальный доход свыше 111 млн рублей

ТУЛА, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Туле признал руководителя и семерых участников преступного сообщества, получивших нелегальный доход свыше 111 млн рублей, виновными в незаконной банковской деятельности. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 13,5 года в колониях общего и строгого режимов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области во вторник.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал виновными членов преступного сообщества и назначил им наказания в виде лишению свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 13 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего и особого режимов", - говорится в сообщении.

Фигуранты признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство, участие в преступном сообществе), п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Установлено, что с января 2016 года по март 2018-го руководитель и семеро участников преступного сообщества незаконно обналичивали и проводили инкассацию денежных средств. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных им компаний было перечислено свыше 1,5 млрд рублей, из которых фигуранты извлекли более 111 млн рублей дохода.