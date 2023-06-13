Останки погибшего при нападении акулы в Египте россиянина передали для отправки на родину

Как сообщили в генконсульстве РФ, российские дипломаты "находятся с отцом погибшего в постоянном контакте и в любой момент готовы оказать необходимую помощь"

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Останки россиянина, погибшего при нападении на него акулы в Красном море у египетского города Хургада, во вторник переданы специализированной компании для их дальнейшей репатриации в Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

По его словам, "через некоторое время останки погибшего гражданина России примет его отец, находящийся в Египте". Генконсул добавил, что "именно отец погибшего в конце недели доставит прах сына на родину". Российские дипломаты, добавил Воропаев, "находятся с отцом погибшего в постоянном контакте и в любой момент готовы оказать необходимую помощь".

Генконсул также сообщил, что египетские власти в лице генерального секретаря провинции Красное море выразили соболезнования семье погибшего, на адрес консульства приходят многочисленные письма от туристических фирм, простых египтян с выражением поддержки семье россиянина. Отец погибшего на встрече с руководством провинции указал, что у него нет никаких претензий к египетским властям в связи с инцидентом, произошедшим с его сыном в Красном море.

Трагедия в Хургаде

В минувший четверг россиянин погиб в результате нападения акулы в Красном море у побережья Хургады. Акула напала на него около 15:00 по местному времени (совпадает с московским) в районе городского пляжа Dream Beach (расположен в центральной части Хургады). В момент атаки хищника россиянин находился в 25-30 метрах от берега. В результате нападения погиб гражданин России Попов В. Ю. 1999 года рождения.

Погибший не был туристом, а пляж, напротив которого произошла трагедия, является муниципальной собственностью и не принадлежит какой-либо определенной гостинице, в которых обычно размещаются туристы, в том числе из России.

После инцидента египетские власти на два дня закрыли для купания и занятий водными видами спорта побережье близ Хургады. Специальная комиссия, созданная министерством окружающей среды, определила, что на россиянина напала тигровая акула. Примерно через полтора часа после атаки на человека она была выловлена в прибрежных водах. После проведенной биологической экспертизы было подтверждено, что именно пойманная особь стала причиной гибели гражданина России.

Причинами нападения самки тигровой акулы на человека в Хургаде, как считают эксперты, могли стать либо ее вынужденная миграция в Суэцкий залив из-за повышения температуры воды в Красном море, либо защитная реакция особи женского пола, которая находилась на последнем этапе беременности.

Генеральное консульство в Хургаде обратилось к российским гражданам с призывом "сохранять бдительность при нахождении в воде, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу".