13 июня, 10:47

В Канаде заявили, что нынешний сезон лесных пожаров стал худшим в XXI веке

Более 32 тыс. человек покинули свои дома и до сих пор не могут вернуться из-за огня и задымления

ОТТАВА, 13 июня. /ТАСС/. Продолжающиеся в Канаде лесные пожары стали самыми масштабными в стране с 2001 года. Об этом сообщил министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр в понедельник на пресс-конференции в Оттаве.

"К сожалению, теперь это можно квалифицировать как худший сезон лесных пожаров в Канаде в XXI веке", - приводит его слова телекомпания CBC. Она напоминает, что более 32 тыс. человек покинули свои дома и до сих пор не могут вернуться из-за огня и задымления.

По данным канадского межведомственного центра лесных пожаров, в настоящее время в стране наблюдается 450 активных очагов возгорания. Более половины из них - 232 - пока не взяты под контроль пожарными. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Квебек, Альберта, Онтарио и Британская Колумбия. Общая площадь территорий, затронутых стихийным бедствием, почти достигла 5 млн га с начала года. 

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