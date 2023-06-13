13 июня, 10:53

В Испании из-за бури обрушилось пятиэтажное здание

Никто не пострадал

МАДРИД, 13 июня. /ТАСС/. Пятиэтажное здание разрушилось во вторник в испанском городе Теруэль (автономное сообщество Арагон). Об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи.

"Эвакуированы [жители] 21 квартиры пятиэтажного здания <...> до его полного обрушения", - уточняется в сообщении. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Причины инцидента пока не называются.

Тем не менее, как передает газета El Español, все указывает на то, что здание обрушилось из-за бури, бушевавшей в городе в последние дни. 

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