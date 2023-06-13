В Нижнем Новгороде в результате ДТП пострадали два человека

Их доставили в больницу

УФА, 13 июня. /ТАСС/. В Нижнем Новгороде в результате ДТП загорелись два автомобиля. Пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области во вторник.

"Уточненная информация: в результате происшествия пострадали два человека. Они были госпитализированы. Как выяснилось, произошло ДТП с последующим возгоранием. Повреждены оба автомобиля", - сказано в сообщении.

По предварительной информации Гострудинспекции региона, на перекрестке проспекта Ильича и улицы Ватутина столкнулись "Газель" и Opel, в результате оба автомобиля загорелись. Водитель "Газели" получил ожоги 90% поверхности тела.