В Чехии вынесли условный приговор за призыв сорвать флаг Украины

Ярославу Попелке также запретили находиться в Праге в течение 18 месяцев

ПРАГА, 13 июня. /ТАСС/. Суд первого района Праги вынес приговор о четырехмесячном сроке условного заключения с испытательным сроком в полтора года Ярославу Попелке, который на состоявшемся на Вацлавской площади в центре Праги 11 марта митинге призывал сорвать флаг Украины со здания Национального музея Чехии. Об этом сообщило во вторник информационное агентство CTK.

Кроме того, суд запретил Попелке в течение 18 месяцев находиться в Праге. Осужденный заявил, согласно агентству, что оспорит вынесенный ему вердикт в вышестоящих судебных инстанциях. Он утверждает, что его действия должны квалифицироваться не как уголовное преступление, а как административное правонарушение.

В апреле суд первого пражского района приговорил одного из участников мартовского митинга в столице, на одежде которого были нашиты эмблемы ЧВК "Вагнер" и буква Z, к шести месяцам заключения условно с двухлетним испытательным сроком и штрафу в размере 12 тыс. крон (около $570). Ему также запретили находиться на территории Праги в течение одного года.

По завершении прошедшего 11 марта в Праге митинга под лозунгом "Чехия против нищеты", в котором, согласно чешским СМИ, приняли участие тысячи активистов, сотни из них предприняли попытку сорвать государственный флаг Украины, вывешенный на фасаде Национального музея на Вацлавской площади. Акция была пресечена полицией, 20 человек были задержаны. Возбуждено семь уголовных дел, проинформировали ранее СМИ.