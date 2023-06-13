13 июня, 12:01

В Красноярском крае мужчину задержали по подозрению в убийстве трехлетней дочери

В ближайшее время его допросят об обстоятельствах преступления

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Житель Красноярского края задержан по подозрению в убийстве своей трехлетней дочери. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 12 июня стало известно, что на севере Красноярского края умер ребенок от огнестрельного ранения. Следствие предварительно установило, что отец девочки вернулся с охоты домой. Когда мужчина разряжал ружье, произошел выстрел в сторону, где находился ребенок. В результате девочка получила ранения в область головы и спины. Мужчина вместе с супругой доставили дочь на моторной лодке в больницу, где ребенок умер.

"Следователями задержан 38-летний местный житель - отец погибшей девочки - по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

В ближайшее время мужчина будет допрошен об обстоятельствах преступления. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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