В КБР распространили штормовое предупреждение

По данным МЧС, в регионе ожидаются дожди с градом и ветром до 25 м/с

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Сильные дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с ожидаются на территории Кабардино-Балкарии в ближайшие три дня. Штормовое предупреждение распространило ГУ МЧС по региону.

"До конца суток 14, 15, 16 июня местами по территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

На реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низин в населенных пунктах.