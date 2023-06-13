Главу района в Хакасии задержали за взятку почти в 500 тыс. рублей

Взятка предназначалась за содействие в заключении муниципальными учреждениями на территории района контрактов с компанией "Хакдез"

ТАСС, 13 июня. Глава Бейского района Хакасии задержан по подозрению в получении взятки в размере около 470 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении Главы Бейского района Республики Хакасия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере). По версии следствия, в период с 1 января 2020-го по 31 декабря 2022 года глава Бейского района получил от директора ООО "Хакдез" частями взятку в виде денег и строительных и отделочных материалов для ремонта личного служебного кабинета на общую сумму около 470 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, взятка предназначалась за содействие в заключении муниципальными учреждениями на территории района контрактов с компанией "Хакдез" на проведение дезинфекционных работ, а также за общее покровительство при исполнении контрактов.

"Подозреваемый задержан, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - пояснили в пресс-службе.