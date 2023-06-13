Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 14 июня

Спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными при выходе на улицу, не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, объявленное в Ростовской области 10 июня, продлено до 14 июня из-за новой волны ливней, гроз, града и усиления ветра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений. По информации Росгидромета, вечером и до конца суток 13 июня, ночью и утром 14 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют быть внимательными и осторожными при выходе на улицу, не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Из-за непогоды в воскресенье в Таганрогском заливе отбойная волна унесла на 3 км от береговой линии резиновую лодку с рыбаком, обратно на берег его доставили спасатели.