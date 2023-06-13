В Адыгее подросток за рулем устроил ДТП

Пострадали три человека

МАЙКОП, 13 июня. /ТАСС/. Подросток сел за руль легкового автомобиля и допустил столкновение с ЛЭП на 55-м км автодороги Майкоп - Гиагинская - Псебай в Кошехабльском районе Адыгеи. Пятнадцатилетний водитель госпитализирован, двое его пассажиров получили травмы, сообщила во вторник пресс-служба МВД России по региону.

"15-летний житель Шовгеновского района, не имея водительского удостоверения, сел за руль отечественного автомобиля, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наехал на опору линии электропередачи. Сам правонарушитель получил различные травмы и был госпитализирован. Двое других несовершеннолетних, находившихся в автомобиле, получили травмы", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекцией и следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Кошехабльский" проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершению ДТП. За подобные противоправные действия предусмотрена административная ответственность по статье 12.7 КоАП РФ, добавили в пресс-службе ведомства.