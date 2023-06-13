CNN сообщил, что Трампа формально арестуют на время пребывания в суде

По данным телеканала, бывшему президенту США 13 июня предъявят обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп будет формально арестован перед тем, как ему предъявят обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Трамп должен явиться в суд по Южному округу штата Флорида в Майами в 15:00 (22:00 мск). После того как бывший американский лидер зайдет в здание суда, он будет арестован, поясняет телеканал. Ожидается, что у Трампа возьмут отпечатки пальцев, но не будут фотографировать.

Судья объявит Трампу его права, после чего адвокаты экс-президента должны будут ознакомиться с обвинительным заключением. Трамп, как ожидается, заявит о невиновности по всем пунктам обвинения. После этого он будет отпущен на свободу, ему не придется вносить залог.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного 9 июня в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом.