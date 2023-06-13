В Луганске произошло несколько взрывов

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что, предварительно, ВСУ выпустили по городу две ракеты Storm Shadow

ЛУГАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Несколько взрывов прогремело в Луганске, над городом виднеются клубы дыма, передает корреспондент ТАСС.

Взрывы были слышны в Луганске примерно в 15:58, после чего над городом стали сразу же подниматься клубы дыма. "Ехал мимо автовокзала - в том районе был виден дым. Видимо, куда-то туда и прилетело", - сказал ТАСС луганчанин Андрей.

При этом в небе над Луганском работали системы российской противовоздушной обороны.

Как сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ выпустили по юго-западной части Луганска, предварительно, две ракеты Storm Shadow. "Луганск вновь подвергся обстрелу. <...> Перед тем как был слышен разрыв, можно было определить, что работали средства противовоздушной обороны города. Удар пришелся по юго-западной части города. <...> По предварительной информации, прилетели две ракеты Storm Shadow", - сказал он.

Марочко уточнил, что аварийно-спасательные службы города работают на месте обстрела.