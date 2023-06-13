Суд отправил на 1,5 года в колонию-поселение экс-главу администрации Кирово-Чепецка

Чиновника признали виновным в злоупотреблении полномочиями в ходе реализации проекта "Река времени. Реновация сквера по улице Первомайской"

КИРОВ, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Кировской области приговорил к 1,5 года колонии-поселения экс-главу администрации Кирово-Чепецка за злоупотребление полномочиями в ходе реализации проекта "Река времени. Реновация сквера по улице Первомайской". Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области вынес приговор в отношении бывшего главы администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области. Он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что подсудимый с июня по октябрь 2021 года, зная о том, что подрядчик ООО "Дагстройсервис" не сможет выполнить работы по реализации проекта "Река времени. Реновация сквера по улице Первомайской" нацпроекта "Благоустройство территорий. Жилье и городская среда" в установленные сроки, подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ. В результате недобросовестный подрядчик ООО "Дагстройсервис" получил из бюджета муниципального образования оплату незавершенных работ в сумме более 8,3 млн рублей. Суд удовлетворил иск о взыскании с подсудимого компенсации причиненного материального ущерба.

Отмечается, что на момент вынесения приговора суда работы по благоустройству территории города Кирово-Чепецка завершены с привлечением другого подрядчика.