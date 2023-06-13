Глава рязанской сети "Инвитро" погиб после прыжка с парашютом в Коломне

По предварительным данным, Сергей Цыганов при выполнении захода на посадку получил травмы и был госпитализирован, но скончался в медицинском учреждении

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Директор сети медицинских компаний "Инвитро" в Рязани Сергей Цыганов погиб в Коломне после прыжка с парашютом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сергей Цыганов совершал прыжок на аэродроме Коробчеево с вертолета, но неудачно выполнив разворот, разбился", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что следователями проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1970 года рождения.

По предварительным данным, 11 июня мужчина, осуществляя прыжки с парашютом на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе Московской области, при выполнении захода на посадку получил травмы и был госпитализирован. Сегодня мужчина скончался в медицинском учреждении. "В настоящее время следователем организован комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.