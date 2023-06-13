Суд в Туле приговорил мобилизованного к пяти годам колонии за неявку к месту службы

Военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном

ТУЛА, 13 июня. /ТАСС/. Гарнизонный военный суд в Туле признал местного жителя, который ранее был мобилизован, виновным за неявку на службу на полигон в Брестской области Белоруссии. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в регионе.

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Фигурант признан виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца).

Суд установил, что в декабре прошлого года мобилизованный не явился в срок к месту прохождения военной службы - на полигон "Обуз Лесновский" в Брестской области Белоруссии. Вместо этого он отправился домой, в Тульскую область, где проводил время по своему усмотрению. В январе 2023 года мужчину задержали сотрудники тульской военной комендатуры.

На судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, отметили в пресс-службе.